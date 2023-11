Apteki w Piławie Górnej. Sprawdź, gdzie po leki w listopadzie 2023

Co jeszcze znajdziesz w aptece w Piławie Górnej?

To nie jedyne kryteria, którymi można się kierować. Klienci wracają do swojej ulubionej apteki w Piławie Górnej, jeżeli spotkają się tam z miłą obsługą i otrzymają szybką pomoc. Dużym plusem jest także brak kolejek.

Farmaceuta - jakie cechy?

Klienci wracają do swojej ulubionej apteki znajdującej się w Piławie Górnej, kiedy wiedzą, że tam otrzymają pomoc farmaceuty. Powinien on być uprzejmy i empatyczny wobec pacjentów. Z pewnością jest specjalistą w dziedzinie farmacji. Otrzymasz od niego informację, gdy zapytasz, jak stosować lek. Posiada on także społeczne zaufanie.