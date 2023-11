Czy spadnie dzisiaj (28.11) śnieg w Piławie Górnej? Prognoza pogody na najbliższe dni

Według meteorologów, w Piławie Górnej można się dzisiaj (28.11) spodziewać do 6 mm śniegu.

Nadchodzące śnieżne dni w Piławie Górnej

Śnieg we wtorek 28.11.2023

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi 99%. Ma spaść ok. 6 mm śniegu. Wychodząc z domu koniecznie ubierz się odpowiednio do zimowej aury. Opady śniegu pojawią się w nocy na 99 %. Według prognoz, spadnie ok. 2,9 mm śniegu.

Śnieg w czwartek 30.11.2023

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi 1%. Lepiej cieplej się ubrać w razie wychodzenia z domu. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 47 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 3,2 mm śniegu.

Śnieg w piątek 1.12.2023

Opady śniegu pojawią się na 41%. Warto ubrać się cieplej na wszelki wypadek. Opady śniegu pojawią się w nocy na 51 %. Według prognoz, spadnie ok. 6,6 mm śniegu.