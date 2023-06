Masz krem przeciwsłoneczny z zeszłego roku? Lepiej go wyrzuć i nie ryzykuj. Zwróć uwagę na ten szczegół na opakowaniu

Został ci krem z filtrem z zeszłego roku i zastanawiasz się czy go użyć? W końcu to nie najtańszy kosmetyk i szkoda go ot tak wyrzucić. Lepiej go jednak nie stosuj, bo możesz sobie zaszkodzić – przyczyna jest prosta – przeterminowany może ci wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Zobacz, dlaczego nie należy używać kremu przeciwsłonecznego z zeszłego sezonu i czym to grozi.

Krem przeciwsłoneczny z zeszłego roku? Czemu nie!

Słońce już przypieka, chcesz się opalać, więc wyciągasz krem z filtrem przeciwsłonecznym z zeszłorocznych wakacji i zastanawiasz się czy go użyć. Zanim to zrobisz musisz pamiętać, że ochrona przeciwsłoneczna jest bardzo ważna i to nie tylko w gorące letnie dni, ale przez cały rok. Wychodząc na zewnątrz zawsze należy odkryte części ciała smarować kremem z filtrem UV. Dotyczy to szczególnie twarzy, która najbardziej narażona jest na działanie promieni słonecznych. Latem, gdy słońce szczególnie mocno przypieka niezabezpieczenie skóry odpowiednim kremem z filtrem może doprowadzić do poparzeń słonecznych, świądu i pieczenia skóry. Nadmiar słońca sprzyja nie tylko poparzeniom skóry. Nawet gdy reakcja na jego promienie to lekka zmiana koloru, zawsze towarzyszą jej niekorzystne zmiany na poziomie komórkowym, a te prowadzące do procesów powstawania nieprawidłowych komórek, które mogą mieć charakter nowotworowy. Pamiętaj, że skórę przed słońcem należy chronić nie tylko na plaży w czasie wakacyjnego wyjazdu, ale również na co dzień. Wychodząc do pracy czy na zakupy w mieście stosuj zawsze krem z filtrem minimum SPF 20 – przestrzega Anna Rokicka-Żuk w artykule Chroń skórę przed słońcem! 8 naturalnych filtrów UV zabezpieczy skórę przed rakiem, a także nawilży ją i odmłodzi.

Jednak groźniejsze są konsekwencje długoterminowe, których nie odczujemy od razu po wyjściu na dwór. Głównie jest to przedwczesne starzenie się skóry, szarzenie, wysuszanie się i uwidacznianie zmarszczek. W konsekwencji zaniedbań w stosowaniu ochrony przeciwsłonecznej narażamy się również na zwiększone ryzyko zachorowania na raka skóry takiego jak czerniak. Krem z filtrem jest więc podstawą dbania o swój wygląd i swoje zdrowie.

Ile jest ważny krem z filtrem?

Krem z filtrem, tak jak każdy kosmetyk, ma swoją datę ważności, po przekroczeniu której nie powinien być stosowany. Kupując krem w sklepie, drogerii, czy aptece zawsze zwróć na nią uwagę. Jednak ważniejsza jest jeszcze jedna informacja zamieszczona na opakowaniu, a mianowicie symbol otwartego słoiczka z cyfrą i wielką literą M w środku. W taki sposób oznaczone jest jaką trwałość ma dany kosmetyk po jego otwarciu. Kremy z filtrem UV zwykle w środku słoiczka mają symbol 12M, co oznacza, że można ich używać przez 12 miesięcy po otwarciu. Jeśli więc masz krem z zeszłorocznych wakacji, który jest opatrzony takim symbolem to najprawdopodobniej nie nadaje się on już do użycia nawet mimo to, że jego data przydatności jeszcze nie minęła.

Termin przydatności po otwarciu produktu zależy również od użytych do jego produkcji filtrów (mineralnych czy chemicznych) i substancji aktywnych, konsystencji (tłusty krem czy lekka pianka) oraz tego w jakim opakowaniu jest kosmetyk. Kremy w tubkach mają zwykle krótszą datę przydatności niż te w opakowaniach próżniowych, do których dostęp powietrza jest utrudniony. Ważne jest również to w jaki sposób krem był przechowywany. Trzymany podczas wakacji zwykle na rozgrzanej plaży czy w innym ciepłym miejscu przez długie godziny kosmetyk narażony na działanie wysokiej temperatury traci swoje właściwości ochronne. Zeszłoroczny krem z filtrem po wakacjach zwykle trafia do wilgotnej i ciepłej łazienki, gdzie również panują niesprzyjające przechowywaniu go warunki. Otwarty krem szybko się utlenia, a podczas tego procesu składniki aktywne zmieniają swoje właściwości. Badanie francuskich i amerykańskich naukowców wykazało, że zawarty w kosmetykach przeciwsłonecznych oktokrylen chroniący przed promieniami UV, po jakimś czasie zmieniał się w potencjalnie rakotwórcze benzofenony.

Jak rozpoznać, że krem z filtrem nie nadaje się już do użycia?

Oprócz sprawdzenia daty przydatności i symbolu otwartego słoiczka warto również przyjrzeć się konsystencji produktu oraz ocenić jego zapach. Jeśli kosmetyk był nieprawidłowo przechowywany to nawet mimo nieprzekroczenia obu dat może się rozwarstwiać, czyli może w nim dojść do oddzielenia się warstwy oleistej. Nie nadający się do użytku krem to również taki, w którym pojawiają się grudki, ma zmieniony kolor oraz zapach.

Taki kosmetyk nie chroni odpowiednio skóry i może spowodować jej podrażnienie oraz poparzenie przez promienie słoneczne. Lepiej więc nie sprawdzaj czy da się go jeszcze użyć tylko od razu wyrzuć.

Jak bezpiecznie używać kremu z filtrem?

Wyjmując z szafki używany zeszłoroczny krem przeciwsłoneczny nie zawsze pamiętamy kiedy go otworzyliśmy. Warto więc po otwarciu zapisać tę datę na opakowaniu niezmywalnym markerem. Jeśli w starej tubce mamy jeszcze sporą ilość kosmetyku to dobrze jest się zastanowić czy używamy go właściwie. W czasie przebywania na słońcu powinniśmy smarować skórę dość sporą ilością kremu. Na twarz powinniśmy nakładać ok. 2 ml kremu z filtrem, a na ciało ok. 30 ml. Łatwiej przeliczyć to na łyżeczki od herbaty (1 łyżeczka = 5 ml kremu):

1 łyżeczka kremu na twarz, szyję i dekolt,

po 1 łyżeczce na każdą rękę,

po 2 łyżeczki na każdą nogę,

2 łyżeczki na tułów.

Pamiętaj również, żeby aplikację kremu powtarzać co ok. 2 godziny oraz każdorazowo po wyjściu z wody czy wycieraniu się ręcznikiem, ponieważ produkt się ściera lub zmywa, a także zmienia właściwości pod wpływem ciepła i naszego potu. Używanie odpowiednich ilości kosmetyku właściwie zabezpieczy skórę przed niebezpiecznym promieniowaniem UV i zlikwiduje problem zalegających na półce przez cały rok kremów z filtrem. Kosmetyk po prostu szybciej zużyjemy i na drugi rok bez wyrzutów sumienia będziemy mogli kupić nowy, świeży i całkowicie bezpieczny dla naszej skóry i zdrowia produkt.

