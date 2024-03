Pizzerie, do których warto się wybrać w Piławie Górnej. Te miejsca są polecane w marcu 2024

Odkryj gdzie możesz zjeść najlepszą pizzę w Piławie Górnej. To niewątpliwie ulubione danie milionów ludzi na całym świecie. Prawdopodobnie każdy miał okazję spróbować jej choć raz w życiu, a wiele osób nie wyobraża sobie bez niej życia. Sprawdź, gdzie oraz jakie rodzaje pizzy znajdziesz w pizzeriach w Piławie Górnej. Zerknij do katalogu firm i dowiedz się gdzie dostaniesz swoją ulubioną.

Jakie rodzaje pizzy możesz dostać w pizzeriach w Piławie Górnej? Pizza neapolitańska Pizza neapolitańska wykonana jest z ciasta, które musi leżakować i odpowiednio wyrosnąć Proces dojrzewania rozciąga się na przestrzeni od 24 do 48 godzin. Aby je wyrobić potrzeba niewielkiej ilości drożdży, mąki, wody. Formowanie placków odbywa się w taki sposób, aby wypchnąć znajdujące się w nim powietrze na boki, przez co po wypieku stają się one bardziej puszyste. Podczas wyrabiania należy pamiętać, aby grubość ciasta nie przekraczała 3 mm. Czas wypieku to 60-90 sekund, odbywa się on w specjalnym piecu, w temperaturze przekraczającej 450 stopni. Dodatki spotykane na niej to sos pomidorowy z prawdziwych włoskich pomidorów z San Marzano, ser mozzarella fior di latte i świeża bazylia. Jako dopełnienie smaku całość skrapia się najwyższej jakości oliwą z oliwek. Z łatwością znajdziesz ją w pizzeriach w Piławie Górnej. Warto dodać, że ten rodzaj pizzy wpisano w 2017 roku na Listę Światowego Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO.

Pizza sycylijska

Pizza sycylijska występuje w postaci puszystego, wyrośniętego placka. Na początku jej istnienia był to posiłek stworzony dla robotników. Zazwyczaj nie znajdziemy na niej sosu pomidorowego, choć niekiedy jest on dodawany. Dodatkami do niej są: cebula, karczochy, filety z sardeli, ser, pesto, oregano, które zapieka się w cieście.

Historia pizzy Pizza i jej początki pochodzą z Neapolu i sięgają XVIII wieku. Wtedy otwarto pierwsze pizzerie, dostępne dla każdego, w których serwowano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, serem i ziołami. Danie to szczególnie przypadło do gustu królowi Ferdynandowi I, który jeszcze bardziej je spopularyzował. Jego następca wprowadził przysmak na dwór.

Zgodnie z legendą pizza Margherita wywodzi się od imienia królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku szef kuchni jednej z pizzerii przyrządził jej nowość, pizzę z dodatkiem mozzarelli. Królowa była nią zachwycona i od tej pory zaczęto ją tak nazywać. Popularność tego posiłku obecna była jedynie w granicach Neapolu. Jednak kiedy pod koniec XIX wieku rozwinęła się migracja zarobkowa do Ameryki, robotnicy przenieśli ją również za ocean. W Nowym Jorku pierwsza pizzeria została założona w 1905 roku. W pozostałych częściach Włoch do mody pizza wkroczyła dopiero po II wojnie światowej. Stamtąd właśnie w 1974 roku przybył do nas pomysł otwarcia pierwszej pizzerii w Polsce. Dzisiaj to jedno z popularniejszych miejsc, do którego możesz wybrać się ze znajomymi w wolny wieczór. Być może masz swoją ulubioną pizzerię w Piławie Górnej. Jeśli nie, to sprawdź w katalogu i odkryj nowe miejsca, warte polecenia.

