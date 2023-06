Pogoda w sobotę w Piławie Górnej. Zobacz prognozę pogody na jutro, 17.06 dla Piławy Górnej

Prognoza pogody na jutro (sobota, 17.06) w Piławie Górnej

Jutro słupki rtęci pokażą 21°C w cieniu. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 11°C. Opady pojawią się w sobotę na 56 %. Ma spaść ok. 2.7 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.