Prasówka Piława Górna 2.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Piławie Górnej nie minęło Cię nic ważnego

Magiczne woj. podkarpackie przez cały rok przyciąga turystów spragnionych spokoju. Malownicze pejzaże przeplatają się tam z zakątkami pełnymi historii. Aby odkryć ten region, warto zajrzeć do podkarpackich wsi, w których – mimo znajdujących się tam atrakcji – życie toczy się zupełnie normalnie. Które lokalizacje warto odwiedzić podczas wycieczki?

Szkoła w Chmurze wprowadza zmiany. Do tej placówki zapisało się około 30 tysięcy uczniów z całej Polski, którzy zdecydowali się na edukację domową. Okazuje się, że nauka w tej szkole nie będzie już darmowa. Problem może pojawić się także w przypadku egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego uczniów ze śląskiej filii Szkoły w Chmurze. Co stanie się z uczniami zapisanymi do tej placówki? Przedstawiamy informacje na ten temat.