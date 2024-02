Prasówka ze stycznia 2024. Sprawdź, co działo się w Piławie Górnej. Czy jesteś na bieżąco?

Zakończyły się działania ratowników Karkonoskiej grupy GOPR i LPR na Śnieżce. Z potwierdzonych informacji wiadomo, że nie trzy osoby, a dwie spadły ze Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Obaj mężczyźni zginęli. Ratownicy górscy z Polski i Czech wykluczyli, że była tam trzecia osoba. Wiadomo, kim są zmarli. To 23-letni mieszkaniec województwa lubuskiego i 47-latek z Dolnego Śląska.

Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy dopłaty do węgla i pelletu obowiązują w 2024 roku? Wiele z nich przestało obowiązywać już wiele miesięcy temu. Sprawdź, które z nich obowiązują w tym roku. Czekają jednorazowe wypłaty w kwocie nawet 800 złotych oraz spory zwrot VAT.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Powalone drzewa, uszkodzone linie energetyczne i dach plebanii. Do kiedy potrwa wichura w regionie wałbrzyskim?”?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Piławy Górnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Służba Więzienia szuka wielu ludzi do pracy w zakładach karnych i aresztach śledczych na całym Dolnym Śląsku. Są oferty dla strażników ochrony, wychowawców, pielęgniarek a nawet kucharza. Poznaj oferowane warunki pracy i sprawdź, ile można zarobić.

Tylko w Wałbrzychu i powiecie strażacy wyjeżdżali 24 stycznia 2024 - 18 razy, by ściągać z dróg i zagrożonych budynków drzewa oraz konary. Przez popołudnie i noc wielu mieszkańców Wałbrzycha i regionu nie miało energii elektrycznej, nadal są utrudnienia na kolei. Sprawdziliśmy do kiedy porywisty wiatr będzie stanowić zagrożenie dla mieszkańców.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Dwie drastyczne sprawy w Wałbrzychu oraz Szczawnie-Zdroju”?

Edyta Górniak ponownie zaskoczyła fanów radykalną zmianą. Artystka postanowiła mocno skrócić swoje kosmyki, stawiając na klasyczną fryzurę, która od lat jest kochana przez kobiety. Co więcej, zmieniła kolor włosów. W poniedziałek piosenkarka podzieliła się efektem pracy swojego fryzjera na Instagramie.

W tłusty czwartek nie liczymy kalorii. Tego dnia można do woli zajadać się słodkościami. Jeżeli nie przepadasz za pączkami, to mamy kilka propozycji na osłodzenie końca karnawału. Zebraliśmy 11 propozycji, które umilą świętowanie tłustego czwartku.

W ostatnich dniach w Wałbrzychu doszło do zabójstwa mężczyzny, a mieszkaniec Szczawna-Zdroju w powiecie wałbrzyskim usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa żony. Obaj podejrzani trafili do aresztu na okres trzech miesięcy. Co już wiadomo o tych bulwersujących zbrodniach?

Zapewnienie sobie komfortowego snu zaczyna się od miękkiej, przyjemnej w dotyku pościeli. Nie zawsze jednak musisz sięgać po chemiczne środki ze sklepu czy nowe zestawy pościelowe, aby osiągnąć ten efekt. Istnieją proste domowe sposoby, które przywrócą naszym prześcieradłom i poszewkom ich pierwotną miękkość. Sprawdź je.

15 stycznia dotarła do nas smutna wiadomość. Odeszła Magdalena Dobrowolska, znana w mediach społecznościowych jako Magdalena Dobra. Taka też była po prostu dobra, szczera osoba - mówią znajomi Magdy. Uzdolniona wizażystka i makijażystka, której talent doceniały m.in. zawodowe ekipy filmowe zmarła nagle. Znana jest już data pogrzebu, odbędzie się w czwartek, 18 stycznia.