Prognoza pogody na dzisiaj (26.01) dla Piławy Górnej. Jaka będzie temperatura?

Prognoza pogody na dzisiaj (piątek, 26.01) dla Piławy Górnej

W najcieplejszym momencie dnia będzie dzisiaj 6°C w cieniu. Dzisiaj w nocy będziemy mieć ok. 1°C. Dzisiaj prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 62 %. Według prognoz, spadnie ok. 0.1 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.

Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na dzisiaj, w Piławie Górnej może wiać z prędkością 33 km/h. W związku z tym odczuwalna temperatura będzie wynosić -0°C. Kierunek wiatru będzie południowo-zachodni.

Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.