Przedszkola w Piławie Górnej. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Piławie Górnej?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli są prowadzone zwykle w początkowych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Jest to zależne od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Przedszkola niepubliczne w Piławie Górnej funkcjonują zgodnie z przepisami, które określone są w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które chodziły do wybranego przedszkola już wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej lub w sekretariacie.