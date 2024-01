Rowerem do 18 km od Piławy Górnej. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 13 - 14 stycznia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w pobliżu Piławy Górnej? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 18 km od Piławy Górnej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Piławy Górnej warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe z Piławy Górnej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Piławy Górnej, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 stycznia w Piławie Górnej ma być -1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 14 stycznia w Piławie Górnej ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Poznaj Góry Sowie DOT82 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,41 km

Czas trwania wyprawy: 41 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 326 m

Suma zjazdów: 326 m Trasę dla rowerzystów z Piławy Górnej poleca Dolnoslaska_OT Krótka charakterystyka Pętla (niepełna) łącznikowa wiążąca system Enduro Srebrna Góra i Strefę MTB Sudety z Glacensis Singletrack. Pomijając funkcję logistyczną oferuje wyjątkowo ciekawy widok na Twierdzę Srebrnogórską i Ostróg. Raczej łagodna. Przeciwnie do wskazówek zegara.

Rozjazd - p. Wilcza - rozjazd

Odcinek poprowadzony, nieprzyzwoicie równą i gładką, szutrową autostradą. Pokonujemy go w obu kierunkach. Na Przełęczy Wilczej możemy "przesiąść się" na Pętlę Wilczą (Glacensis Singletrack). Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Wilków W , Dankowice , Szczawin , Ludów Śl, Podgaj , Młynica , Dębowa G Stopień trudności: 2.0

Dystans: 74,63 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 195 m

Suma podjazdów: 723 m

Suma zjazdów: 714 m Trasę rowerową mieszkańcom Piławy Górnej poleca Januszek_44 Kolejna trasa w poszukiwaniu krzyży pokutnych . Auto zostawiam na przydrożnym parkingu w Wilkowie Wielkim . Tu także przy kościele znajdują się dwa monolityczne krzyże pokutne . Trudno je znaleźć bo zasłonięte są przez porastające tam krzewy . Teraz ruszam w stronę Strzelina . Początkowo trasa biegnie polną nie uczęszczaną drogą . Wysoka trawa i chaszcze powodują ,że po kilku minutach mam mokre buty . Wszystko wynagradza widok na Wzgórza Strzelińskie . Po drodze w Dankowicach przy skrzyżowaniu dróg stoi kolejny krzyż . Strzelin tak naprawdę mijam bokiem a potem w okolicy Szczawina , za rowem odnajduje kolejny krzyż . Teraz już Ludów Śląski . Jeden z krzyży stoi przy miejscowym kościele . Drugi kawałek dalej na polu . Plony już zebrane więc krzyż widać z daleka .

W Podgaju krzyż znajduje się przy świetlicy . Trudno go znaleźć bo został z niego już tylko niewielki fragment przy głównych schodach .

Krzyż w Młynicy także stoi przy głównej drodze i gdyby nie wysoka kukurydza byłby piękny widok na Ślężę .Ostatni dziś krzyż to okolica Dębowej Góry . Aby się tam dostać przebija się przez gęste krzaki i mocno pod górę . Jest to chyba lepsza opcja niż jazda główną drogą

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Gór Sowich z Bielawy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 100,65 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 749 m

Suma podjazdów: 1 498 m

Suma zjazdów: 1 465 m Trasę rowerową mieszkańcom Piławy Górnej poleca Erytryn 101km trasa dookoła Gór Sowich wraz z wjazdem na szczyt Wielkiej Sowy. Około 1400 metrów podjazdów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Piławy Górnej

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Pomianów G , Mrokocin , Doboszowice ,Rososznica , Sieroszów , Zwrócona , Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,39 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 673 m Trasę rowerową mieszkańcom Piławy Górnej poleca Januszek_44

Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych . Do wycieczki przygotowałem się jak mi się wydawało dobrze . Większość z tych pamiątek minionych wieków dość łatwo znaleźć , cześć jednak ukryta jest przez ludzkim wzrokiem .

Samochód zostawiam na bezpłatnym w ciągu tygodnia parkingu i ruszam w stronę Pomianowa Górnego , tam krzyż znajduje się się przy ogrodzeniu kościoła . Teraz odbijam do Mrokocina , kolejny krzyż przy kapliczce Św Nepomucyna.

Kolejne krzyże widoczne się na załączonych zdjęciach .

Największą trudność sprawia mi odnalezienie krzyż w Sieroszowie , który znajduje się w lesie przy czerwonym szlaku , nie widoczny z drogi . A potem poszukiwania drugiego krzyża w miejscowości Zwrócona . Krzyż znajduje się przy ruinach kapliczki na środku pola z pszenicą , w kępie drzew . Warto tam się się wybrać po kresie wegetacji roślin .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kopalnia magnezytu i pętla rowerem po okolicy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,2 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 526 m

Suma zjazdów: 517 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Piławy Górnej

TRASA TURYSTYCZNA ZAMKNIĘTA . Od niedawna w małej miejscowości Wiry znajduje się kolejna turystyczna trasa po byłej kopalni magnezytu . Reklamuje się jako najdłuższa podziemna trasa turystyczna .

Dziś jeszcze wejścia co godzinę , ale w kolejnych dniach przewodnim przyjedzie po telefonicznym uzgodnieniu . W lecie pewnie znowu ruszy to pełna parą . Kopalnie zwiedzam ekspresowo , muszą tu jeszcze wrócić .

Kilka godzin zajmuje mi przejechanie zaplanowanej trasy turystycznej . Gdyby nie przeraźliwy i zimny wiatr to byłaby fajna wycieczka ...w sumie i tak była fajna .

Nawiguj

