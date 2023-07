Trasy na rower do 18 km od Piławy Górnej. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 lipca?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Piławy Górnej? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 18 km od Piławy Górnej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Piławy Górnej warto sprawdzić w weekend.

Rowerem z Piławy Górnej We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Piławy Górnej, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Kopalnia Niklu w Szklarach Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,65 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 615 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Piławy Górnej Dziś zaplanowałem zwiedzanie kopalni niklu w Szklarach. Auto zostawiam na małym parkingu w pobliżu wejścia do sztolni. Razem z kilkoma osobami wchodzimy w podziemia. Po około 40 minutach wracam na parking i rowerem zaczynam swoją kolejną wycieczkę. Przecinam główną drogę i szlakiem turystycznym przedzieram się kierunku Brodziszowa. O tej porze roku szlak prawie niewidoczny i tak naprawdę buszuje w kukurydzy. Z radością witam asfaltową drogę. Po opuszczeniu tego miejsca zrywam linkę przerzutki i od tej pory moja jazda to wielka improwizacja. Do Szklar docieram skropiony deszczem. Wolę chyba jednak moje górki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Wilków W , Dankowice , Szczawin , Ludów Śl, Podgaj , Młynica , Dębowa G Stopień trudności: 2.0

Dystans: 74,63 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 195 m

Suma podjazdów: 723 m

Suma zjazdów: 714 m Trasę dla rowerzystów z Piławy Górnej poleca Januszek_44 Kolejna trasa w poszukiwaniu krzyży pokutnych . Auto zostawiam na przydrożnym parkingu w Wilkowie Wielkim . Tu także przy kościele znajdują się dwa monolityczne krzyże pokutne . Trudno je znaleźć bo zasłonięte są przez porastające tam krzewy . Teraz ruszam w stronę Strzelina . Początkowo trasa biegnie polną nie uczęszczaną drogą . Wysoka trawa i chaszcze powodują ,że po kilku minutach mam mokre buty . Wszystko wynagradza widok na Wzgórza Strzelińskie . Po drodze w Dankowicach przy skrzyżowaniu dróg stoi kolejny krzyż . Strzelin tak naprawdę mijam bokiem a potem w okolicy Szczawina , za rowem odnajduje kolejny krzyż . Teraz już Ludów Śląski . Jeden z krzyży stoi przy miejscowym kościele . Drugi kawałek dalej na polu . Plony już zebrane więc krzyż widać z daleka .

W Podgaju krzyż znajduje się przy świetlicy . Trudno go znaleźć bo został z niego już tylko niewielki fragment przy głównych schodach .

Krzyż w Młynicy także stoi przy głównej drodze i gdyby nie wysoka kukurydza byłby piękny widok na Ślężę .Ostatni dziś krzyż to okolica Dębowej Góry . Aby się tam dostać przebija się przez gęste krzaki i mocno pod górę . Jest to chyba lepsza opcja niż jazda główną drogą

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Pomianów G , Mrokocin , Doboszowice ,Rososznica , Sieroszów , Zwrócona , Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,39 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 673 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Piławy Górnej Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych . Do wycieczki przygotowałem się jak mi się wydawało dobrze . Większość z tych pamiątek minionych wieków dość łatwo znaleźć , cześć jednak ukryta jest przez ludzkim wzrokiem .

Samochód zostawiam na bezpłatnym w ciągu tygodnia parkingu i ruszam w stronę Pomianowa Górnego , tam krzyż znajduje się się przy ogrodzeniu kościoła . Teraz odbijam do Mrokocina , kolejny krzyż przy kapliczce Św Nepomucyna.

Kolejne krzyże widoczne się na załączonych zdjęciach .

Największą trudność sprawia mi odnalezienie krzyż w Sieroszowie , który znajduje się w lesie przy czerwonym szlaku , nie widoczny z drogi . A potem poszukiwania drugiego krzyża w miejscowości Zwrócona . Krzyż znajduje się przy ruinach kapliczki na środku pola z pszenicą , w kępie drzew . Warto tam się się wybrać po kresie wegetacji roślin .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Piławy Górnej

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Gór Sowich z Bielawy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 100,65 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 749 m

Suma podjazdów: 1 498 m

Suma zjazdów: 1 465 m Erytryn poleca trasę mieszkańcom Piławy Górnej

101km trasa dookoła Gór Sowich wraz z wjazdem na szczyt Wielkiej Sowy. Około 1400 metrów podjazdów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Góry Sowie na rowerze DOT120 rowerem.info Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,22 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 259 m

Suma podjazdów: 773 m

Suma zjazdów: 773 m Dolnoslaska_OT poleca trasę mieszkańcom Piławy Górnej Łatwa, bardzo widokowa trasa, biegnąca głównie drogami mocno wciętymi w zboczach. Do tego jeden mocno wymagający fragment ścieżką przez szczyt Popielaka. Opis zacznę od punktu dostępowego na przełęczy Woliborskiej i zgodnie z ruchem zegara.

Przełęcz Woliborska - Polana Bielawska Na starcie mamy wygodny parking na kilkanaście aut. Dalej długa, gładka, bardzo szeroka, szutrowa autostrada wcięta w zbocza gór. Ładne widoki, umiarkowane nachylenie.

Polana Bielawska - Przełęcz Jugowska Odcinek bardzo podobny w charakterze do poprzedniego. Droga jest ciut węższa, a widoki jeszcze ładniejsze. Szczególnie efektowny jest przejazd przez stok narciarski nad Zygmuntówką. Północny fragment pętli. Bardzo ładny kawałek w większości schowany w lesie. Od czasu do czasu widoki. Może być mokro. Mijamy po drodze źródło Bielawicy. Przepiękny jest fragment w Rezerwacie "Bukowa Kalenica". Polana Bielawska - Przełęcz Woliborska Rozpoczyna go bardzo wymagający odcinek pieszą ścieżką po obu stronach Popielaka. Stromo i kamieniście. Dalej jest zdecydowanie spokojniej gdyż poruszamy się po kameralnych drogach i poza ewentualnym błotem jest spokojnie. Nawiguj

