Trasy nordic walking do 66 km od Piławy Górnej. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 30 - 31 marca

Szukasz nowych ścieżek nordic walking niedaleko Piławy Górnej? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień.

Nordic walking w pobliżu Piławy Górnej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 66 km od Piławy Górnej. W sobotę 30 marca według prognozy pogody ma być 22°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wrocław Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,9 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 10 m

Suma podejść: 57 m

Suma zejść: 57 m Maciejkicior87 poleca trasę uprawiającym nordic walking z Piławy Górnej Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Piławy Górnej

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Gminny szlak spacerowy nr 4 "Trzy Doliny " Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,25 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 225 m

Suma podejść: 443 m

Suma zejść: 427 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Piławy Górnej

Dziś kolejna piesza trasa oznaczona nr 4 i nazwana TRZY DOLINY . Zaczyna się i kończy koło zalewu w Starej Morawie . Ma około 7 km , ale jak poprzednio , trzeba tam jakoś ze Stronia Ś dojść .

Trasa jest łatwiejsza niż poprzednia 3, ale obfitująca ładne widoki . Po drodze możliwość posilenia się , napicia piwa a także pomodlenia. Jak kto lubi .

O tej porze roku cicho tu i spokojnie . Nic tylko spacerować :)

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Bieg 6 szczytów - trasa MINI Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,27 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 693 m

Suma podejść: 759 m

Suma zejść: 759 m Trasę nordic walking mieszkańcom Piławy Górnej poleca Trasy.gps

Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 września 2017. Drugiego dnia eventu (niedziela) odbędą się dwa biegi, na dystansach 17 oraz 35 km. Trasa mini przeznaczona jest przede wszystkim dla pasjonatów gór, rodzin ultramaratończyków, którzy przybędą aby zmierzyć się z trudniejszą trasą i wszystkich pasjonatów gór, dla których liczy się przede wszystkim dobra zabawa, zaś nie chcą być zobligowani limitem czasu. Każdy z uczestników po ukończeniu zawodów otrzyma pamiątkowy medal, niezależnie od tego czy pokonanie 17,5 kilometrowego szlaku zajmie mu 2 czy 7 godzin. Najważniejsza jest dobra zabawa :) Na uczestników decydujących się na trasę MINI czeka pętla prowadząca z Międzygórza pod Śnieżnik, dalej szlakiem w kierunku Trójmorskiego Wierchu, powrót do Schroniska PTTK Pod Śnieżnikiem i łagodne zejście w stronę Międzygórza

Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.