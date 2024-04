Prasówka tygodniowa z 14.04.2024 w Piławie Górnej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.04 a 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sprawdź wyniki głosowania w wyborach 2024 do rady miasta i na burmistrza w Piławie Górnej”?

Przegląd tygodnia: Piława Górna, 14.04.2024. 7.04 - 13.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sprawdź wyniki głosowania w wyborach 2024 do rady miasta i na burmistrza w Piławie Górnej Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 są już znane. PKW opublikowała ostateczne dane z liczenia głosów. Wiemy, jakie wyniki uzyskali kandydaci na burmistrza Piławy Górnej, a także kto będzie sprawował mandat radnego miasta z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje. 📢 Samochód wbił się w ścianę budynku jednorodzinnego w Polanicy-Zdroju. Wiemy, jak to się stało. Zobaczcie zdjęcia Trudno sobie wyobrazić, co tu się wydarzyło. Jakim cudem samochód osobowy marki Citroen przebił ścianę budynku i zawisnął w takiej pozycji? Policja w Kłodzku ustaliła już wstępnie okoliczności wypadku w Polanicy - Zdroju. Kierowca, starszy pan, stracił prawo jazdy...

📢 Damski bokser z furią bił i kopał swoją partnerkę w centrum Kamiennej Góry. Wstrząsające sceny nagrała kamera Szokujące sceny rozegrały się w samym centrum Kamiennej Góry w biały dzień. To, jak mężczyzna z furią bije i kopie młodą kobietę, zarejestrowała kamera, a filmik trafił do internetu. Katowanej nastolatce i jej partnerowi towarzyszyło dwuletnie dziecko w wózku, na wszystko patrzyła grupka mężczyzn, którzy nie zareagowali tak, jak powinni.

Tygodniowa prasówka 14.04.2024: 7.04-13.04.2024 Piława Górna: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Piławie Górnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyniki wyborów samorządowych 2024. PKW podała zbiorcze dane W skali kraju w sejmikach PiS zdobyło 239 mandatów, KO - 210, Trzecia Droga - 80, Lewica - 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6, Śląscy Samorządowcy - 5, Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 3, Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1 – podała we wtorek PKW przedstawiając pełne, zbiorcze wyniki tych wyborów.

Dobry nastrój, ładna bielizna, a może świeczki w pokoju? Na dobry seks może mieć wpływ wiele czynników, jednak często pomijany jest jeden z najważniejszych, czyli czas. Alisa Vitti, ekspertka od kobiecych hormonów, zdradza, jaka pora dnia jest najlepsza na zbliżenia. Dla wielu może być to zaskoczeniem! 📢 Lista rozmiarów penisów na całym świecie. Zobacz, na którym miejscu plasują się Polacy. Jak mierzyć penisa? Rozmiar penisa zawsze wzbudza wiele emocji. Niektórzy mówią o tym głośno, inni pomijają temat milczeniem, a jeszcze inni rzucają półżartem: „mały, ale wariat”. Grupa niemieckich naukowców odpowiedziała na najczęstsze pytanie, jakie się pojawiało na WorldData.info i przygotowała międzynarodowe porównanie rozmiarów penisów. Ile cm członka ma przeciętny Polak? Sprawdź, na którym miejscu znaleźli się Polacy.

📢 Wybory w Trzebnicy: Burmistrz zwycięża jednym głosem - nie będzie drugiej tury W wyborach burmistrza w Trzebnicy doszło do niezwykle rzadkiej sytuacji: obecny burmistrz Marek Aureli Długozima zdobył dokładnie 50 procent głosów plus jeden, co oznacza, że nie będzie potrzebna druga tura. Zaskoczenie? Pewne. Emocje? Wysokie. Dowiedzmy się więcej na temat tych niecodziennych wyborów. 📢 Zagraniczne media komentują wyniki wyborów samorządowych w Polsce. Na co zwracają uwagę? Zagraniczne media komentują w poniedziałek wstępne wyniki wyborów samorządowych w Polsce. Komentarze różnią się nieco w zależności od kraju. 📢 Tak żyje i mieszka Aleksandra Dulkiewicz. Koniecznie zajrzyj do domu prezydent Gdańska – galeria zdjęć Aleksandra Dulkiewicz mieszka z córką w otoczeniu gdańskiej architektury, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością. Mieszkanie prezydent Gdańska zlokalizowane jest w jego sercu, nieopodal klimatycznej starówki. Zobacz, jak na co dzień żyje osoba, która stoi na czele miasta nad Motławą i zwyciężyła w wyborach samorządowych 2024 w pierwszej turze. Tak mieszka Aleksandra Dulkiewicz.

📢 Ile zarabia radny? Wysokość diet w gminach może zaskoczyć. Nieobecność na sesji wiąże się w potrąceniami Radni nie są pracownikami gminy na etacie, jednak za swoją pracę dostają pieniądze - diety. Stawka może być zróżnicowana, przy czym maksymalna wysokość diety radnego w gminie jest regulowana przez prawo. Radny więcej dostanie na konto, jeśli będzie pełnić dodatkową funkcję, ale może też stracić część pieniędzy za nieobecność na sesji rady. 📢 Ambitny plan Koalicji Obywatelskiej. Szef MSWiA Marcin Kierwiński: Liczę, że będzie rządzić lub współrządzić w 12 sejmikach Według wyników exit poll Koalicja Obywatelska zajęła drugie miejsce w wyborach do sejmików województw, uzyskując 31,9 proc. głosów. Zdaniem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego wyniki wyborów samorządowych w sejmikach wskazują, że jego środowisko polityczne powinno przyspieszyć realizację swoich zapowiedzi i rozliczenia PiS. Powiedział też, w ilu sejmikach chce rządzić lub współrządzić KO.

📢 Robert Biedroń zaskoczony po wyborach samorządowych. Wskazuje też winnego klęski Lewicy To była trudna noc dla Lewicy, której wynik uzyskany w wyborach samorządowych pozostawia wiele do życzenia. Przyznał to również Robert Biedroń, który niepowodzenia wyborczego upatruje m. in. w niespełnionych obietnicach wyborczych swojego ugrupowania. Współprzewodniczący Lewicy ma również żal do Donalda Tuska. 📢 Krzysztof Bosak: rywalizacja była bardzo trudna i twarda Rywalizacja była bardzo trudna i twarda, ale to jest wieczór, kiedy ci, którzy pokazali wolę walki, mogą mieć satysfakcję - powiedział w niedzielę wieczorem jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów samorządowych. 📢 Koalicje PiS z Konfederacją w sejmikach wojewódzkich? Radosław Fogiel: Jesteśmy otwarci – Polacy jasno wskazali, jaką partię darzą największym zaufaniem – powiedział i.pl, komentując zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w sejmikach wojewódzkich, poseł Radosław Fogiel. – W samorządach dużo więcej kwestii opiera się po prostu o sprawy lokalne. Jesteśmy więc otwarci na koalicje – odpowiedział pytany o ewentualne koalicje w sejmikach z Konfederacją.

📢 Morawiecki o wynikach wyborów. „Musimy pracować bardzo ciężko nad odzyskaniem zaufania” W wyborach samorządowych zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Była partia rządząca uzyskała w skali kraju 33,7 proc głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska straciła do PiS tylko 1,8 pkt proc. Do wyników wyborów odniósł się Mateusz Morawiecki. Były premier uważa, że PiS musi bardzo ciężko pracować nad odzyskaniem zaufania wyborców, zwłaszcza w wielkich miastach. 📢 Wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu: Jacek Sutryk i Izabela Bodnar w drugiej turze Pierwsze wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu zapowiadają drugą turę. Jacek Sutryk oraz Izabela Bodnar zmierzą się w walce o fotel prezydenta Wrocławia.

📢 Wybory samorządowe 2024. Koalicja Obywatelska z władzą w 10 sejmikach wojewódzkich W wyborach samorządowych, według wyników exit poll, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Największa partia opozycyjna zdobyła 33,7 proc. głosów. Niewiele mniej ma Koalicja Obywatelska. Partia premiera Donalda Tuska zdobyła 31,9 proc. Według wyników do sejmików, dwie największe partie podzieliły się władzą w sejmikach wojewódzkich?

