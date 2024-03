Przegląd tygodnia z 31.03.2024 w Piławie Górnej. Najważniejsze wydarzenia od 24.03 do 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Nietypowe zgłoszenie otrzymali 25 marca w godzinach wieczornych strażacy z Wałbrzycha. Mieszkanka regionu prosiła, by sprawdzono urządzenie XX-wieczne, które mogło być radioaktywne. Okazało się, że jej wątpliwości były uzasadnione.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Piława Górna: pozostałe wydarzenia

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.