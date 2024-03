Prasówka tygodniowa z 24.03.2024 w Piławie Górnej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wybory samorządowe już niedługo odbędą się w Polsce. Zobacz, kto jest kandydatem do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oraz na burmistrza. Kogo możemy zobaczyć na listach wyborczych? Sprawdź szczegóły poniżej.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu podjął decyzję w sprawie jutrzejszego protestu rolników. Jakie zmiany czekają mieszkańców Wrocławia i co oznacza dla nich ta decyzja?

GIS przekazał dwa ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności. Pierwsze dotyczy wykrycia obecności wirusa wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) w jednej partii świeżych owoców dostępnych w popularnych w dyskontach, drugie – sałatki jarzynowej zanieczyszczonej pałeczkami Salmonella.

