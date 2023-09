Prasówka tygodniowa z 24.09.2023 w Piławie Górnej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Piława Górna, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Napad z bronią na bank we Wrocławiu. Sprawca przyłożył pracownicy banku broń do głowy! Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj, 22 września 2023 roku w banku we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Malta, znana ze swojego bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego, staje się teraz miejscem fascynującej przygody pod wodą. Pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny został otwarty u wybrzeży maltańskiej wyspy Gozo. Nowa atrakcja pozwala odkrywać historię Malty z zupełnie innej perspektywy, niemożliwej do osiągnięcia w tradycyjny sposób.