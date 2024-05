Przegląd prasy z tygodnia 5.05.2024. Co działo się w Piławie Górnej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak szybko rozpalić grilla węglowego? Ten trik robi furorę w sieci. Wystarczy jedna rzecz, żeby zostać królem majówki”?

Przegląd tygodnia: Piława Górna, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Jak szybko rozpalić grilla węglowego? Ten trik robi furorę w sieci. Wystarczy jedna rzecz, żeby zostać królem majówki Rekordowe temperatury w marcu i wyjątkowo ciepły kwiecień sprawiły, że już zaczął się sezon grillowy. Jeśli chcemy maksymalnie skorzystać z pięknej wiosny, poznajmy tajniki grillowania. Oto prosty trik, żeby szybko przygotować na ruszcie szaszłyki, karkówkę i kiełbaski. Zobacz, jak szybko rozpalić grilla domowy sposobem. 📢 W majowy weekend stracili dach nad głową. Groźny pożar w Lubawce strawił budynek mieszkalny - zdjęcia W świąteczny poranek dziewięć zastępów strażackich walczyło z pożarem poddasza wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Nadbrzeżnej w Lubawce w powiecie kamiennogórskim. Pożar wybuchł w poranek 2 maja, był rozwinięty, a ratownicy obawiali się, że rozprzestrzeni się na sąsiednią zabudowę. Zobaczcie zdjęcia z tej akcji.

📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ Wałbrzychu. Co i za ile można zjeść i kupić bez biletu na przedzamczu? Zobaczcie ceny i zdjęcia XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu trwa w najlepsze. Odwiedziliśmy zamek także dzisiaj (2 maja). W środku, w komnatach zamku i na korytarzach obłędne dekoracje najlepszych w Polsce florystów, które po prostu trzeba zobaczyć. Ale festiwal smaków i zapachów oraz rękodzieła trwa przed zamkiem. Sprawdziliśmy, co możecie kupić i zobaczyć oraz zjeść bez kupowania biletu, jeśli tylko wybraliście się na spacer do Zamku Książ. Zajrzyjcie do galerii zdjęć, tam znajdziecie zdjęcia i ceny.

Tygodniowa prasówka 5.05.2024: 28.04-4.05.2024 Piława Górna: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Piławie Górnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Strzelanina w ścisłym centrum Świdnicy. Zanim padł strzał wywiązała się bójka Świdnicka policja pracuje dzisiaj (2 maja), by wyjaśnić okoliczności strzelaniny, do której doszło wczoraj wieczorem w ścisłym centrum miasta. Cały teren ogrodzono taśmami policyjnymi, a technicy ubrani w białe kombinezony zabezpieczali ślady. Wiadomo, że zanim doszło do strzelaniny na rogu ulic Teatralnej i Bohaterów Getta w Świdnicy doszło do bójki między kilkoma osobami.

📢 3-Majówka we Wrocławiu: Tradycja, Muzyka i Niespodzianki. Zobaczcie relację z pierwszego dnia na pergoli Wrocławska 3-Majówka to wydarzenie, które każdego roku przyciąga do miasta tłumy fanów dobrej muzyki i niezapomnianych wrażeń. Pierwszy dzień festiwalu, odbywający się w okolicach Hali Stulecia i malowniczej Pergoli, już za nami. Na scenach wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej, takie jak Małgorzata Ostrowska, Daria Zawiałow, Happysad czy Zalewski, zapewniając uczestnikom niezapomniane emocje i doskonałą zabawę. Ale to dopiero początek trzydniowego święta muzyki, które każdego roku inicjuje sezon plenerowych festiwali we Wrocławiu. 📢 Maj 2024 w Piławie Górnej: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2024 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Piławy Górnej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze komunijne prezenty. Podpowiadamy, co kupić na komunię. Sprawdź!”?

📢 Wypadek śmiertelny w Ciechanowicach na Dolnym Śląsku. Nie żyje kierowca osobówki Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w Ciechanowicach w powiecie kamiennogórskim. 29 kwietnia po godz. 19 samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Mimo długiej akcji ratunkowej zmarł 47-letni kierowca. 📢 Mazury Zachodnie. Ciekawe miejsca nie tylko na majówkę Majówka zapowiada się słonecznie, wręcz upalnie. Nie będziemy siedzieć w domu, ruszymy w poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc i wypoczynku na łonie przyrody. Na Mazurach Zachodnich znajdziemy wszystko. Kanał Ostródzko - Elbląski, jeziora dla wodniaków i wędkarzy, mnóstwo zabytków i obiektów interesujących miłośników tajemnic historii. Dostatek hoteli, kempingów, gospodarstw agroturystycznych. Wiele świetnych restauracji, które zaspokoją różne gusta kulinarne. Zarówno stan dróg, jak i poziom usług, uległ w ostatnich latach zdecydowanej poprawie.

📢 Śląskie atrakcje zamkowe na majówkę 2024: walki rycerskie, pokazy konne i szczątki praczłowieka w jaskini Na Śląsku, w zamkach Ogrodzieniec i Olsztyn, długi weekend majowy obfituje w wyjątkowe atrakcje. Od walk rycerskich, przez pokazy konne, po odkrywanie skarbów pradziejów w jaskiniach – to tylko część z propozycji, jakie czekają na odwiedzających. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co oferują te niezwykłe miejsca i dlaczego warto je odwiedzić.

