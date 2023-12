Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Piławie Górnej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Piława Górna, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

"Uwielbiam ten tekst, on się chyba nigdy nie zestarzeje" - mówi w jednym z odcinków "1670" Jan Paweł Adamczewski - w tej popisowej roli wystąpił Bartłomiej Topa. Takich cytatów satyryczny serial komediowy osadzony w późnym baroku ma bardzo dużo. I choć można go oglądać na platformie Netflix od 13 grudnia 2023, to już dziś dzięki obsadzie, błyskotliwym dialogom i tekstom zyskującym miano kultowych o obrazie jest głośno. Wybraliśmy najlepsze teksty z serialu "1670". Poznajcie je i zobaczcie zdjęcia!

W drugi dzień świąt (26 grudnia 2023) około południa służby z powiatu kłodzkiego zostały wezwane do Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie w rzece zauważono człowieka.