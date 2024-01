Prasówka z grudnia 2023. Sprawdź, co działo się w Piławie Górnej. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Piławy Górnej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025”?

Przegląd grudnia 2023 w Piławie Górnej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025 Gdzie najdziesz żłobek w Piławie Górnej? Masz zamiar zapisać tam swojego malucha, bo wracasz do pracy? Nie wiesz, który z nich jest najlepszy? Sprawdź, jak wygląda rekrutacja i jakie kroki trzeba wykonać. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i zdecyduj, którą placówkę wybierzesz dla Twojego dziecka. 📢 Katastrofa budowlana w Sosnówce na Dolnym Śląsku. Wybuch gazu i aresztowanie - aktualizacja - zdjęcia 23 grudnia po godz. 13 w Sosnówce pod Jelenią Górą miało miejsce tragiczne zdarzenie. Doszło tam do wybuchu na ostatniej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Na miejscu pracowali m.in. wałbrzyscy strażacy z dronem oraz specjalistycznym kontenerem. Na miejscu zdarzenia byli też policjanci z Komisariatu Policji w Karpaczu. Ich ustalenia przyczyniły się do aresztowania lokatora kamienicy.

📢 Makabryczne znalezisko w Nysie Kłodzkiej. Zwłoki mężczyzny przy elektrowni wodnej - zdjęcia W drugi dzień świąt (26 grudnia 2023) około południa służby z powiatu kłodzkiego zostały wezwane do Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie w rzece zauważono człowieka.

Prasówka styczeń Piława Górna: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Piławy Górnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najszybciej wymierające miasta Dolnego Śląska. Za 30 lat ich całe dzielnice znikną! Lista Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.

📢 Magiczna świąteczna wioska w Jaszkowej Dolnej na Dolnym Śląsku. Migocze tysiące bożonarodzeniowych światełek. Zobaczcie WIDEO i ZDJĘCIA Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi!

📢 Żabka rozwija się dla franczyzobiorców i klientów od 25 lat. Okrągły jubileusz sieci sklepów Sklepy Żabka na stałe wkomponowały się w polski krajobraz. Są zawsze blisko, po drodze, a ideą ich funkcjonowania jest upraszczanie życia klientom i odpowiadanie na ich potrzeby. Jak wyglądały początki sieci sklepów Żabka, która w tym roku świętuje swoje 25-lecie? I przede wszystkim – jak ważną rolę w całym rozwoju odegrali franczyzobiorcy prowadzący placówki pod jej szyldem? 📢 Tajemniczy i zapomniany obiekt w lesie. Poznajmy jego historię Tajemniczy i zapomniany obiekt znajduje się niedaleko Dalimierza, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie). To dawna fabryka. Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Choinka żywa czy sztuczna? Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. I coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: jaką wybrać choinkę? Żywą czy sztuczną – która z tych choinek jest bardziej "ekologiczna"? 📢 Ceny na jarmarku bożonarodzeniowym w Świdnicy dużo niższe niż we Wrocławiu. Świąteczny jarmark potrwa aż do 22 grudnia 2023 ZDJĘCIA, WIDEO Jarmark Bożonarodzeniowy w Świdnicy trwa aż 9 dni. To po Wrocławiu, największy i najdłużej trwający jarmark świąteczny na Dolnym Śląsku. Jest scena, sporo atrakcji i mnóstwo artykułów od lokalnych dostawców, w tym pyszności, słodkości, sery, kołacze, rękodzieło i coś na ząb na miejscu. Jest także mnóstwo grzańca, a nawet likier z lokalnego piwa. Totalne świąteczne szaleństwo. Co ciekawe, z drobnymi wyjątkami, jest tu znacznie taniej niż na dużych jarmarkach we Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie.

📢 Zrobiłam piernik z kawą z przepisu stryjenki. Poznaj przepis na wypiek na oleju bez leżakowania. To ciasto trudno zepsuć Puszysty piernik z kawą to szybkie ciasto, które robię na bazie oleju rzepakowego i ze świeżo zaparzoną kawą. To ciasto nie wymaga leżakowania, ani nie jest czasochłonne. Po upieczeniu można przełożyć je powidłami śliwkowymi, oblać polewą czekoladową albo posypać cukrem pudrem. Polecam przepis na piernik z kawą, który zawsze się udaje.

📢 Fabryka Boerner Insulation działa pełną parą! Fabryka Boerner Insulation znajduje się w Wykrotach, w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. To jedna z najnowocześniejszych fabryk wełny mineralnej skalnej w kraju, a jej moce produkcyjne szacuje się na poziomie do 90 tysięcy ton produktu w skali roku. Od momentu ustanowienia zarządu przymusowego i objęcia stanowiska zarządcy przymusowego przez Pawła Piotrowskiego w lipcu tego roku, po czterech miesiącach przestoju, fabryka wznowiła produkcję i trzykrotnie zwiększyła sprzedaż. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia prawie 200 osób, a jeszcze niedawno większości z nich groziło zwolnienie – taki był plan rosyjskich właścicieli, którzy chcieli zwolnić blisko 90 proc. załogi.

📢 Nocny pożar poddasza w budynku wielorodzinnym w powiecie kamiennogórskim na Dolnym Śląsku - zdjęcia 8 grudnia 2023 przed godz. 21 zastępy strażackie z JGR Kamienna Góra oraz ochotnicy z Chełmska Śląskiego zostali wezwani do pożaru poddasza w budynku wielorodzinnym w Chełmsku Śląskim. Istniało zagrożenie uszkodzenia przewodu kominowego. 📢 Pogrzeb Gabriela Seweryna. Został pochowany swoim ulubionym, czerwonym futrze. Zdjęcia Ostatnia droga 56-letniego Gabriela Seweryna, gwiazdy „Królowych Życia”. W pogrzebie głogowiania, oprócz bliskich i przyjaciół wzięli też udział znajomi z planu popularnego telewizyjnego programu TTV. Versace z Głogowa został pochowany w czerwonym futrze, które sam uszył.

📢 Komfortowe podróże z PKP Intercity. Nowy rozkład jazdy na sezon 2023/2024 Nowe połączenia z Wrocławia do Wiednia, Berlina, Białegostoku i Trójmiasta oraz więcej pociągów kursujących w ramach kategorii InterCity (IC) obsługiwanych komfortowym, nowoczesnym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa dolnośląskiego w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia.

📢 Tragiczny pożar na Dolnym Śląsku. Ściana zawaliła się na strażaków, więcej rannych i zagrożenie! - wideo - aktualizacja Dziś (5 grudnia) po godz. 6 rano w Błażkowej w gminie Lubawka (powiat kamiennogórski) doszło do pożaru budynku gospodarczego. Na miejsce wezwano straż pożarną. Niestety, podczas działań gaśniczych na ratowników zawaliła się ściana. Trzej mężczyźni odnieśli poważne obrażenia. Mamy nowe wieści z miejsca zdarzenia, obrażenia odniósł czwarty strażak. Spalona ruina nadal groźna! 📢 Żywe szopki w Polsce 2023. W których miastach będzie można je podziwiać? To wspaniała atrakcja na Boże Narodzenie Żywe szopki to jedne z najwspanialszych atrakcji świątecznych. By móc podziwiać te najpiękniejsze, turyści przemierzają często setki kilometrów. Przyjrzeliśmy się popularnym kierunkom na święta w Polsce i sprawdziliśmy, czy w 2023 roku będzie można podziwiać tam niesamowite szopki bożonarodzeniowe.

📢 Poznaj reprezentantki Polski na MŚ 2023 w piłce ręcznej kobiet. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet w 2023 r. odbywają się w dniach 29 listopada - 17 grudnia. W MŚ rozgrywanych w Danii, Szwecji i Norwegii występuje również reprezentacja Polski. Poznaj zawodniczki z naszej kadry, która zagrają w najważniejszej imprezie sezonu. Zdjęcia - galerii.

