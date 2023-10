Przegląd prasy z września 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Piławie Górnej?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Piławy Górnej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze kryształy z PRL-u kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia”?

Przegląd września 2023 w Piławie Górnej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze kryształy z PRL-u kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia Niebanalny materiał, niepowtarzalny szlif, przyciągające uwagę zdobienia i kolor. Kiedyś każda gospodyni chciała mieć taki wazon, paterę lub karafkę. Teraz po wygnaniu na strychy kryształy z PRL-u triumfalnie wracają, a ich ceny przyprawiają o ból kieszeni. Oto najpiękniejsze kryształy z minionej epoki, które sprzedają obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Perełki i całe kolekcje na sprzedaż! 📢 Wybory 2023 – kandydaci do Sejmu (okręg nr 2) i Senatu (okręgi nr 4, 5) Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy kandydatów do Sejmu z okręgu numer 2 i do Senatu z okręgów numer 4, 5. Wszystkie frakcje polityczne wskazały już swoich reprezentantów. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Oto wszyscy kandydaci.

📢 Największe zadłużenie w kraju mają mieszkańcy Wałbrzycha? Dolnośląskie miasta w najnowszym raporcie Najnowszy raport Krajowego Rejestru Długów dotyczący zadłużenia mieszkańców miast i powiatów w Polsce, a także mieszkającego w nich odsetka dłużników wymienia również samorządy na terenie Dolnego Śląska. Jak podaje PAP, w czołówkach poszczególnych kategorii kilka razy przewija się Wałbrzych.

Prasówka październik Piława Górna: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Piławy Górnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 ŚWIĘTO KINA JUŻ 30 WRZEŚNIA! Bilety tylko 12 zł w ponad 230 kinach w Polsce! Celebruj z nami Święto Kina! Już 30 września bilety do kin w całej Polsce będą kosztować tylko 12 zł. To idealny czas, aby dołączyć do magicznego świata filmu. W repertuarze znajdą się najnowsze premiery, takie jak: „Piła X”, „Doppelganger. Sobowtór”, „Twórca”, „Moje wielkie greckie wesele 3” oraz filmy z bieżącego repertuaru, m.in.: „Zielona granica”, „Duchy w Wenecji”, „Kosmici w mojej szkole”, „Niezniszczalni 4”, „Strzępy”, „Teściowie 2”, „After 5. Na zawsze”.

📢 Napadł z bronią na bank przy ulicy Kamiennej we Wrocławiu i uciekł. Trwa policyjna obława ZDJĘCIA Napad z bronią na bank we Wrocławiu. Sprawca przyłożył pracownicy banku broń do głowy! Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj, 22 września 2023 roku w banku we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia. 📢 7 niesamowitych jesiennych miejscówek na Dolnym Śląsku. Tu jest wyjątkowo pięknie! W tym roku zarówno jesień kalendarzowa, jak i astronomiczna rozpocznie się tego samego dnia - w sobotę 23 września. Wykorzystajcie weekend, pożegnajcie lato i przywitajcie jesień długim spacerem, wyprawą w góry, do lasu lub nad jeziora. Na Dolnym Śląsku, są miejsca, gdzie jesienią jest niesamowicie, nawet jeżeli za oknem aura jest deszczowa. Poznajcie je. 📢 Kiedy i jak skosić trawę ostatni raz przed zimą? Czy to już ten moment? Te zasady trzeba znać Pod koniec sezonu często zadajemy sobie pytanie, czy trzeba jeszcze kosić trawę i kiedy zrobić to po raz ostatni przed zimą. Jesienią rzeczywiście trawa rośnie wolniej, ale to nie znaczy, że można zrezygnować z jej pielęgnacji. Sprawdź, jak kosić trawę jesienią i kiedy zrezygnować z tego zabiegu.

📢 Sprawdzamy nową atrakcję turystyczną na Malcie – to pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny Malta, znana ze swojego bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego, staje się teraz miejscem fascynującej przygody pod wodą. Pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny został otwarty u wybrzeży maltańskiej wyspy Gozo. Nowa atrakcja pozwala odkrywać historię Malty z zupełnie innej perspektywy, niemożliwej do osiągnięcia w tradycyjny sposób.

📢 Pogromca modzeli z kuchennej szafki. Dodaj 3 łyżki do wody i ciesz się stopami gładkimi jak u niemowlaka. To tani sposób na grzybicę stóp Proszek do pieczenia to jeden z podstawowych składników w każdej kuchni. To dzięki niemu ciasta są puszyste i pięknie wyrastają. Jednak stosując proszek do pieczenia nie musimy się ograniczać do wypieków. Z powodzeniem możemy go wykorzystać w domowej pielęgnacji. Wypróbuj tanie sposoby na piękne i gładkie stopy. Poznaj przepis na domowe spa z tylko dwóch składników.

📢 Znaleziono ciało 17-latka z Wrocławia. Zaginął w drodze do sklepu. Rodzina mówi o morderstwie, policja milczy jak zaklęta 17-letni Sebastian wyszedł z domu w poniedziałek, 4 września o godz. 22:00. Z relacji bliskich wynika, że miał iść do Żabki po picie do szkoły. Od tamtej pory słuch o nim zaginął, telefon był wyłączony. Jego ciało znaleziono w apartamentowcu. Zdaniem rodziny, było związane.

📢 Prasówka z całego tygodnia 10.09.2023 w Piławie Górnej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Angelo Ciureja z Wałbrzycha gra jedną z wiodących ról w serialu Netflixa Infamia. Pierwszy sezon debiutuje i podoba się ZDJĘCIA, FILM ”?

📢 Angelo Ciureja z Wałbrzycha gra jedną z wiodących ról w serialu Netflixa Infamia. Pierwszy sezon debiutuje i podoba się ZDJĘCIA, FILM Angelo Ciureja, 22 - letni Rom z Wałbrzycha zagrał jedną z wiodących ról w najnowszym serialu Netflixa pt. Infamia. Premiera serialu już dzisiaj, w środę 6 września 2023 roku. To obraz, w którym przenikają się polskie i romskie tradycje. Opowiada o nastoletniej Romce, która po latach życia na emigracji wraca z rodziną do Polski. Angelo gra w serialu cygańskiego księcia! Występuje też jego mama, żona i córka oraz tata. 📢 Prawdziwa gratka dla fanów gór. Dziś rusza 28. Festiwal Górski w Lądku-Zdroju. 200 punktów programu w 4 dni! Festiwal Górski to ponad 200 punktów programu – koncerty, filmy, literatura, wydarzenia dla młodych. Przed nami najpiękniejsze spotkanie Ludzi Gór. Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady, który odbędzie się w dniach 7-10 września 2023 w Lądku Zdroju to wyjątkowe wydarzenie w naszym kraju. Podczas jego trwania będzie można doświadczyć wszystkiego, co wiąże się z górami!

📢 Anielskie głosy w Kłodzku. Kompozycje rudego księdza zabrzmią już we wtorek 12 września Koncert European Union Baroque Orchestra z udziałem Chóru Dziewczęcego NFM pod dyrekcją Enrica Onofriego zostanie w całości poświęcony twórczości Antonia Vivaldiego. Zabrzmi pięć kompozycji autorstwa tego „rudego księdza”, który trzydzieści pięć lat spędził jako nauczyciel w żeńskim sierocińcu Ospedale della Pietà. Dzieła te łączą się z tematyką festiwalu niejako à rebours – śpiewane były bowiem niegdyś przez osierocone dzieci.

📢 Uporczywy pisk zaalarmował lokatorów budynku w przygranicznej miejscowości pod Wałbrzychem. Wezwano służby Mieszkańcy budynku wielorodzinnego z Golińsku w powiecie wałbrzyskim mieli pełny emocji wieczór - 4 września 2023. Spędzili go w asyście policji i strażaków. A wszystko przez dziwny dźwięk z piwnicy. 📢 Koszmarny wypadek na Dolnym Śląsku. Bus zderzył się z ciężarówką, bardzo duże zniszczenia Około godz. 12 we wtorek (5 września) na drodze między Oleśnicą i Twardogórą doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku, w którym brały udział: bus i ciężarówka. Poszkodowana została jedna osoba. Były bardzo duże utrudnienia w ruchu, droga była zablokowana w obu kierunkach, później wprowadzono ruch wahadłowy. Ostatecznie kierowcy mogli korzystać z tej drogi bez przeszkód dopiero wieczorem.

