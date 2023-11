Przegląd tygodnia z 26.11.2023 w Piławie Górnej. Najważniejsze wydarzenia od 19.11 do 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Piława Górna, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jak wskazała Najwyższa Izba Kontroli w czasie konferencji prasowej, działania ministerstwa rolnictwa związane z nadmiernym importem zbóż i rzepaku z Ukrainy były spóźnione i niepoparte odpowiednimi analizami. Dodatkowo raport wykazuje, że produkty od wschodnich sąsiadów nie były należycie sprawdzane. Do wyników odniósł się obecny szef resortu Robert Telus.

Superprodukcja filmowa Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży tuż po premierze są obwołane kinowym hitem. Hollywood osadziło akcję we Wrocławiu, ale mało kto wie, że Dwunasty Dystrykt zagrały okolice Wałbrzycha. I nie były to sceny z mrocznych kopalni, ale najpiękniejsze sielskie widoczki wśród przyrody. Podpowiadamy, gdzie pod Wałbrzychem gościła ekipa filmowa i jak długo goszczą one na ekranie.