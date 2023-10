Prasówka tygodniowa z 1.10.2023 w Piławie Górnej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Celebruj z nami Święto Kina! Już 30 września bilety do kin w całej Polsce będą kosztować tylko 12 zł. To idealny czas, aby dołączyć do magicznego świata filmu. W repertuarze znajdą się najnowsze premiery, takie jak: „Piła X”, „Doppelganger. Sobowtór”, „Twórca”, „Moje wielkie greckie wesele 3” oraz filmy z bieżącego repertuaru, m.in.: „Zielona granica”, „Duchy w Wenecji”, „Kosmici w mojej szkole”, „Niezniszczalni 4”, „Strzępy”, „Teściowie 2”, „After 5. Na zawsze”.