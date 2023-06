Prasówka tygodniowa z 18.06.2023 w Piławie Górnej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Tylu imprez w jeden weekend w naszym regionie nie było od dawna. Festiwale, górskie wyrypy, wycieczki górskie, piknik militarny, wicie wianków, spektakle, koncerty gwiazd m.in. Artura Andrusa, Piaska, że o Zenku nie wspomnimy, do tego kolory i dmuchańce, a nawet dzień otwarty w nowo budowanym budynku! Szukacie inspiracji? Oto ona!

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu poszukują świadków, a także uczestnika zdarzenia drogowego, do którego doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych na wjeździe na Rondo Niepodległości w Szczawnie-Zdroju od strony ul. Długiej w Wałbrzychu.

O życie 45-letniego motocyklisty stoczyli przegraną walkę strażacy z Mieroszowa i Wałbrzycha. Do wypadku doszło dziś (14 czerwca) tuż po godz. 17 w Nowym Siodle w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Oto co ustaliła policja.

Trzeci sezon serialu „Wiedźmin” już niedługo zagości na ekranach abonentów Netflixa. W nowych odcinkach pojawi się szereg postaci, których nie spotkaliśmy do tej pory w ekranizacji, jednak najwięksi fani z pewnością pamiętają je z prozy Andrzeja Sapkowskiego. Wśród nich znajduje się m.in. król Radowid oraz Milva, jednak z kompanek Geralta w książkach. Zobacz, kto wcieli się w nich w serialu oraz jak będą wyglądać w akcji.

13 czerwca 2023 w hotelu Maria w Wałbrzychu odbyła się konferencja „Dolny Śąsk2020+” – szanse rozwojowe regionu, podczas której przedstawiciele zarządu województwa dolnośląskiego zapowiedzieli nadchodzące wydarzenia dotyczące najnowszego rozdania funduszy unijnych dla naszego regionu, w tym oczekiwanego w pogórniczym Wałbrzychu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.