Prasówka z maja 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka 2024? Idealnego miejsca na rodzinną wycieczkę, by wspólnie z pociechami zabawić się i odpocząć? Świetnie trafiłeś! Poniżej znajdziesz listę 7 najfajniejszych rodzinnych atrakcji Polski w sam raz na niezapomniany Dzień Dziecka. Są wśród nich słynne i mniej znane miejsca, które warto odwiedzić, w tym parki rozrywki i niesamowite przygody na łonie natury.

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

Race, tort, kibicowskie przyśpiewki, dużo uśmiechu i mnóstwo radości. Tak w skrócie wyglądało powitanie koszykarzy Górnika Wałbrzych, którzy wywalczyli awans do ekstraklasy. Uroczystość zorganizowano na dziedzińcu Zamku Książ. Byli koszykarze, trener Andrzej Adamek, prezes klubu, medycy, prezydent miasta Roman Szełemej i prezeska Zamku Książ, Anna Żabska. Zamek to główny sponsor drużyny.

