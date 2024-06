Tygodniowy przegląd prasy 16.06.2024: Piława Górna, 9.06-15.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Piławy Górnej

Do tragicznego zdarzenia doszło na przełęczy Łącznik w Górach Izerskich na Dolnym Śląsku. Ponad 20 osób ucierpiało, gdy tuż obok grupy turystów uderzył piorun. Poszkodowani zostali ewakuowani, część trafiła do szpitala.

Wrocławscy kibice piłki nożnej już wkrótce będą obchodzić swoje święto - rozpoczyna się Euro 2024. To doskonała okazja, by spędzić ten czas z przyjaciółmi i wspólnie przeżywać sportowe emocje. Gdzie we Wrocławiu można będzie obejrzeć transmisje z Euro 2024? Oferta jest bardzo bogata i każdy znajdzie coś dla siebie, by doświadczyć niezapomnianych sportowych chwil.