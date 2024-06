Przegląd prasy z tygodnia 9.06.2024. Co działo się w Piławie Górnej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Złodzieje napadli na bank we Wrocławiu. Wysadzili bankomat i ukradli gotówkę. Mamy ZDJĘCIA I FILM”?

Przegląd tygodnia: Piława Górna, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Złodzieje napadli na bank we Wrocławiu. Wysadzili bankomat i ukradli gotówkę. Mamy ZDJĘCIA I FILM Dzisiaj w nocy (z 4 na 5 czerwca) we Wrocławiu doszło do spektakularnego napadu na bank. Nieznani sprawcy wysadzili witrynę banku Spółdzielczej Grupy Bankowej, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Strachocińskiej, a następnie ukradli gotówkę z bankomatu i uciekli! 📢 Otwarcie Bastionu Sakwowego we Wrocławiu już w sobotę! Impreza na Wzgórzu Partyzantów. Uwaga [wstęp wolny] Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów ponownie otwiera swoje bramy po gruntownej renowacji. Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu. Zapraszamy do odwiedzenia Bastionu Sakwowego i cieszenia się jego urokami oraz atrakcjami przygotowanymi na dzień otwarcia i później.

📢 Straż Miejska w Wałbrzychu otoczyła watahę dzików i pilnuje, by nikt się nie zbliżał. Koło placu zabaw śpi locha z małymi Straż Miejska w Wałbrzychu ogrodziła teren wokół placu zabaw na Podzamczu w Wałbrzychu. Pod rozłożystym krzakiem śpi tam locha z małymi... Potomstwo jest różnej wielkości, niektóre sztuki całkiem spore. Strażnicy od kilku godzin pilnują, by nikt nie zbliżył się do zwierząt i aby one nie zrobiły nikomu krzywdy. Jak będzie trzeba, będą stać tam całą noc.

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Piława Górna: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Piławie Górnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pies spadł z wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Zwierzę zginęło na miejscu. Jest apel do właścicieli zwierząt Tragiczny wypadek z udziałem psa na Wielkiej Sowie. Pies spadł z dużej wysokości z wieży widokowej. Zarządca wieży opublikował nagranie, jak pies biega luzem na polanie, wbiega do obiektu, a później z niego spada. Strażnicy wieży apelują do właścicieli: trzymajcie psy na smyczy. "Trauma dla wszystkich... właścicieli, naszego pracownika (...), a wyobraźcie sobie, że to nie psiak... Tylko dziecko bez opieki... MYŚLCIE prosimy, bądźcie odpowiedzialni - napisali w mediach społecznościowych.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.