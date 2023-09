Prasówka z sierpnia 2023. Sprawdź, co działo się w Piławie Górnej. Czy jesteś na bieżąco?

Przegląd sierpnia 2023 w Piławie Górnej: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wstrzymany ruch pociągów przejeżdżających przez Długołękę. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Na miejscu pracują służby.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.08 a 26.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Największy Primark w Polsce otwarty! Tłumy szturmowały Magnolia Park we Wrocławiu. Co można kupić i jakie są ceny?”?