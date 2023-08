Sierpień w Piławie Górnej: Przegląd prasy z lipca 2023 w Piławie Górnej, najważniejsze informacje miesiąca

Wobec doniesień o zwolnieniu aż około 100 pracowników przez CD Projekt RED, pojawiły się wątpliwości dotyczące przyszłości gry Wiedźmin 4 oraz innych projektów dewelopera w ramach tej marki. Dlaczego podjęto decyzję o zwolnieniach, co z pracownikami, którzy stracili pracę i jak to wpłynie na nadchodzące gry?

Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.

W poniedziałkową noc, 24 lipca doszło do wypadku na drodze krajowej nr 8 w powiecie ząbkowickim. Strażacy uwalniali osoby zakleszczone w pojeździe. Jako pierwsi pomocy udzielili kobietom policjanci wracający do domu z uroczystej promocji oficerskiej.