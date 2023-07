Przegląd prasy z czerwca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Piławie Górnej?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Piławy Górnej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz najlepsze pizzerie w Piławie Górnej. Gdzie wybrać się na pizzę w czerwcu 2023?”?

Przegląd czerwca 2023 w Piławie Górnej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz najlepsze pizzerie w Piławie Górnej. Gdzie wybrać się na pizzę w czerwcu 2023? Odkryj gdzie zjeść najlepszą pizzę w Piławie Górnej. Jest to niewątpliwie ulubione danie milionów ludzi na całym świecie. Chyba każdy spróbował jej choć raz w życiu, a wielu na zawsze pozostało jej fanami. Sprawdź, jakie rodzaje oferują pizzerie w Piławie Górnej. Zajrzyj do katalogu firm i wybierz swoją ulubioną. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 25.06.2023: Piława Górna, 18.06-24.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Piławy Górnej Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Ale się działo! Koncert Big Cyc i Sławomira na Dniach Lubina 2023! Pozamiatali!”?

📢 Żmija na placu zabaw, w altance i w sklepie. Boguszów-Gorce pod Wałbrzychem ma pełzający problem Jednego tylko dnia strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Boguszowa otrzymali dwa zgłoszenia o żmijach w terenie zamieszkałym. Zgłoszenia o gadach w sklepach, altankach i na ulicach nie należą tu do rzadkości. Oto ostatnie przykłady.

Prasówka lipiec Piława Górna: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Piławy Górnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek pod Sędzisławiem koło Kamiennej Góry. Samochód zmiażdżony po uderzeniu w drzewo Droga Marciszów - Sędzisław w powiecie kamiennogórskim była przez kilka godzin zablokowana. Wszystko przez jednego nieodpowiedzialnego kierowcę. Czeka go szpital, a także stanie przed sądem. Zobaczcie zdjęcia ku przestrodze.

📢 Prasówka tygodniowa z 18.06.2023 w Piławie Górnej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.06 a 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zawody, których warto się uczyć w szkołach branżowych. Tych fachowców potrzebuje rynek pracy”? 📢 Zawody, których warto się uczyć w szkołach branżowych. Tych fachowców potrzebuje rynek pracy Absolwenci tych kierunków w szkołach branżowych mogą być spokojni o pracę. Wciąż jest zapotrzebowanie na większość zawodów w szkolnictwie branżowym obwieszczone przez MEiN w ubiegłym roku. Ale resort w roku 2023 zmienił listę z 30 zawodów na 33 potrzebne dla gospodarki. Wśród zawodów jest m.in. dekarz i technik dekarstwa, elektromechanik, technik programista, technik automatyk czy kierowca mechanik. Zobacz wszystkie 33 zawody na liście, a także top 5 potrzebnych w każdym województwie.

📢 Przebogaty w imprezy weekend 16 - 18 czerwca 2023. Co się dzieje w Wałbrzychu i regionie? Tylu imprez w jeden weekend w naszym regionie nie było od dawna. Festiwale, górskie wyrypy, wycieczki górskie, piknik militarny, wicie wianków, spektakle, koncerty gwiazd m.in. Artura Andrusa, Piaska, że o Zenku nie wspomnimy, do tego kolory i dmuchańce, a nawet dzień otwarty w nowo budowanym budynku! Szukacie inspiracji? Oto ona! 📢 Wałbrzyska policja poszukuje świadków potrącenia na dawnym rondzie Tesco Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu poszukują świadków, a także uczestnika zdarzenia drogowego, do którego doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych na wjeździe na Rondo Niepodległości w Szczawnie-Zdroju od strony ul. Długiej w Wałbrzychu.

📢 Zaskakujące charakteryzacje postaci w 3. sezonie Wiedźmina. Tak będą wyglądali bohaterowie z książek w serialu Netflix Trzeci sezon serialu „Wiedźmin” już niedługo zagości na ekranach abonentów Netflixa. W nowych odcinkach pojawi się szereg postaci, których nie spotkaliśmy do tej pory w ekranizacji, jednak najwięksi fani z pewnością pamiętają je z prozy Andrzeja Sapkowskiego. Wśród nich znajduje się m.in. król Radowid oraz Milva, jednak z kompanek Geralta w książkach. Zobacz, kto wcieli się w nich w serialu oraz jak będą wyglądać w akcji.

📢 Wyjechali na ćwiczenia, musieli ratować ofiary wypadku pod Ząbkowicami Śląskimi Mieliśmy zaczynać ćwiczenia, więc jesteśmy gotowi do działań - relacjonują dzielni strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. W innych zawodach umiejętności ze szkoleń zdają się być mniej przydatne do pracy. A pracy strażackiej było sporo, dwa samochody osobowe rozbite, droga zablokowana. 📢 To były największe zakłady tekstylne w Europie, a także filia obozu Gross Rosen. Większość jest niezagospodarowana, ale nadal robią wrażenie Gigantyczne zakłady przed wojną zatrudniały setki ludzi. Dziś trudno sobie wyobrazić, że w tak małych miasteczkach jak Leśna, Bolesławiec czy Biedrzychowice powstawały kolejne filie zakładów włókienniczych Samsona Wollera, przedsiębiorcy żydowskiego pochodzenia, który miał tu monopol na produkcję tekstyliów. Bolesławiecka "Concordia" w szczytowym okresie działalności zatrudniała ponad 150 pracowników, a później stała się filią obozu Gross Rosen. Dziś jej spora część popada w ruinę i tylko niektóre lokale zostały wynajęte pod działalność bolesławieckich firm. Jak wygląda zakład? Jego część zobaczycie na zdjęciach.

📢 Unijne fundusze dla dolnośląskich firm, szkół z klasami patronackimi i dla regionów pogórniczych 13 czerwca 2023 w hotelu Maria w Wałbrzychu odbyła się konferencja „Dolny Śąsk2020+” – szanse rozwojowe regionu, podczas której przedstawiciele zarządu województwa dolnośląskiego zapowiedzieli nadchodzące wydarzenia dotyczące najnowszego rozdania funduszy unijnych dla naszego regionu, w tym oczekiwanego w pogórniczym Wałbrzychu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

📢 33 najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków. Te fotografie zwyciężyły w polskich edycjach konkursu Wiki Lubi Zabytki Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.

📢 Pyszny pstrąg w Spalonej w Górach Bystrzyckich. Osmelakowa Dolina podaje rybę na maśle. Pomysł na wakacyjną wycieczkę W Spalonej Dolnej w gminie Bystrzyca Kłodzka działa smażalnia pstrąga Osmelakowa Dolina. Serwuje wyjątkowego kłodzkiego pstrąga złowionego na miejscu i usmażonego nie we fryturze, jak w większości smażalni pstrągów w regionie, ale na maśle. Ryba nad wodą w Górach Bystrzyckich smakuje wybornie. To fajny pomysł na niedzielną wycieczkę w piękne miejsce, które powstało z miłości do gór. 📢 Prasówka tygodniowa z 11.06.2023 w Piławie Górnej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.06 a 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wałbrzyszanie śpią na miliardach! Niebotyczny majątek miasta rośnie”?

📢 Wałbrzyszanie śpią na miliardach! Niebotyczny majątek miasta rośnie Mieszkańcy Wałbrzycha nie uważają się za szczególnie bogatych, tymczasem dosłownie "śpią" oni na miliardach. Sprawdziliśmy jakim majątkiem dysponuje Wałbrzych, jak szybko bogaci się i jakie zmiany wpływają na wzrost jego majątku.

📢 Dolnośląskie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe chcą inwestować w OZE – z pomocą przychodzą eksperci 📢 Ja w sieci. Jak chronić swoją tożsamość i pieniądze W sieci sprzedajemy i kupujemy, przez internet umawiamy się do lekarza, rozmawiamy ze znajomymi poprzez komunikatory. Nic dziwnego, że wykorzystują to cyberprzestępcy. Pewnie część z nas otrzymała przynajmniej raz SMS-a z informacją o konieczności dopłaty do paczki, czy do rachunku za energię. Warto dowiedzieć się, jak tego typu oszustwa rozpoznawać i jak się przed nimi chronić. Czujność to w tym przypadku absolutna podstawa.

📢 Masz krem przeciwsłoneczny z zeszłego roku? Lepiej go wyrzuć i nie ryzykuj. Zwróć uwagę na ten szczegół na opakowaniu Został ci krem z filtrem z zeszłego roku i zastanawiasz się czy go użyć? W końcu to nie najtańszy kosmetyk i szkoda go ot tak wyrzucić. Lepiej go jednak nie stosuj, bo możesz sobie zaszkodzić – przyczyna jest prosta – przeterminowany może ci wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Zobacz, dlaczego nie należy używać kremu przeciwsłonecznego z zeszłego sezonu i czym to grozi. 📢 Zderzenie dwóch samochodów pod marketem. Zmiażdżony samochód w Krzeszowie - zdjęcia Patrzący na zniszczony przód jednego z samochodów strażacy stwierdzili, że uczestnicy zdarzenia mieli dużo szczęścia. Do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło wieczorem, 2 czerwca, w miejscowości Krzeszów w powiecie kamiennogórskim.

