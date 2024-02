Przegląd prasy z Piławy Górnej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.02.2024

W czwartek 1. lutego odbył się pokaz mody, a na nim tłumnie pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznesu. Celebrytki dumnie prezentowały się na tzw. czerwonym dywanie i pokazały się w stylizacjach, które z powodzeniem może założyć każda z was. Szczególnie warte uwagi są kreacje dojrzałych pań. Danuta Stenka i Beata Ścibakówna w tym dniu wyglądały rewelacyjnie.

Legniczanie obserwujący fanpage Spotted: Legnica doskonale znają Mateusza Karabana spod Legnicy, który w zabawny, rymowany, a nierzadko uszczypliwy sposób, potrafi skomentować ogłoszenia zamieszczane na tej grupie. Jeśli jeszcze nie czytaliście wierszy Mateusza, koniecznie musicie. Mateusz komentuje już nie tylko na lokalnych grupach, zna go cała Polska. Zapraszamy do Galerii Szyderców.

W Kalevali nikogo nie dziwi zaprzęg z psami husky ani renifery. W namiotach rozstawionych na śniegu jest ciepło i przytulnie. Niebieski Domek Muminków zachęca do pozostania. Kalevala z Borowic koło Karpacza, zwana Dolnośląską Wioską Muminków, po raz trzeci znalazła się w finałowej piątce World Travel Awards, największego turystycznego plebiscytu na świecie. Wyniki poznamy 4 lutego 2024 roku w Berlinie. Wśród kontrkandydatów dolnośląskiej atrakcji są turystyczne potęgi Europy między innymi Chamonix-Mont-Blanc we Francji i Dino Park Lourinha w Portugalii. Co takiego jest w Kalevali, że przyciąga turystów latem i zimą? Zobaczcie zdjęcia.