Przegląd prasy z tygodnia 3.09.2023. Co działo się w Piławie Górnej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Tragedia na Dolnym Śląsku. W piątkowe popołudnie doszło do śmiertelnego wypadku w Szczytnej (powiat kłodzki), na drodze krajowej nr 8. Pod kołami samochodu ciężarowego zginęła młoda kobieta.

W ostatni weekend wakacji 1 - 3 września w Wałbrzychu i regionie będzie dużo imprez plenerowych. Będzie dożynkowo i smacznie, na imprezach celebrować będziemy ostatnie dni wakacji i lokalne przysmaki. Czekają nas festyny, wycieczki i oraz Toyota Eko Półmaraton. Zobaczcie, dokąd warto się wybrać i co zobaczyć!

Dolnośląskie listy Prawa i Sprawiedliwości zostaną ogłoszone jutro (sobota 2 września). Znamy już kilku pewniaków do startu z regionu. I takich, których zaskakująco na listach nie zobaczymy. Niespodzianek nie brakuje, choćby w Wałbrzychu.

Tygodniowa prasówka 3.09.2023: 27.08-2.09.2023 Piława Górna: pozostałe wydarzenia

Wybieracie się na jesienne wędrówki w Karkonosze? Nie zdziwcie się, gdy nad głowami zobaczycie helikopter. Maszyna pojawi się przy karkonoskich szlakach oraz nad Śnieżką. Śmigłowiec jest wykorzystywany do transportu ciężkich, drewnianych elementów przy remoncie kładek na szlakach. Sprawdźcie, które trasy będą zamknięte. Helikopter lata także nad Śnieżką. Po czeskiej stronie wygląd szczytu zmienia się nie do poznania. Co stawiają Czesi na Śnieżce? Sprawdźcie.