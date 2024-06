Tygodniowy przegląd prasy 23.06.2024: Piława Górna, 16.06-22.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Piławy Górnej

Przegląd tygodnia: Piława Górna, 23.06.2024. 16.06 - 22.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku to miejsce dobre na odpoczynek od letnich upałów. Czerwiec to czas, by podziwiać tam kwitnące liliowce, powojniki, róże oraz tulipanowce. To również pora na skosztowanie pyszności w Sadzie Czereśniowym. Zobaczcie zdjęcia ogromnego ogrodu z tysiącami drzew i innych roślin, a także miejscem na spędzenie wolnego czasu w cieniu.

Największe święto miłośników piwa w Polsce – Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa – powraca! W dniach 21-23 czerwca br. na esplanadzie Stadionu Wrocław odbędzie się 14. edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które od 2010 roku przyciąga tysiące pasjonatów piwa z kraju i zagranicy. Festiwal, uznawany za jeden z największych w Europie, promuje oryginalne i unikatowe piwa z małych i średnich browarów polskich oraz zagranicznych. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać najlepszych producentów piwa oraz zasmakować niezwykłych trunków, które zaskoczą swoją różnorodnością.