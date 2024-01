Tygodniowy przegląd prasy 21.01.2024: Piława Górna, 14.01-20.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Piławy Górnej

Przegląd tygodnia: Piława Górna, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W ostatnich dniach w Wałbrzychu doszło do zabójstwa mężczyzny, a mieszkaniec Szczawna-Zdroju w powiecie wałbrzyskim usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa żony. Obaj podejrzani trafili do aresztu na okres trzech miesięcy. Co już wiadomo o tych bulwersujących zbrodniach?

Małgorzata Opczowska opublikowała fotografie w zimowej aurze. Prezenterka telewizyjna zaprezentowała się w ciepłych i komfortowych, a zarazem modnych zestawach. Zdecydowała się na kolory, które – jak wyznała – uwielbia, a które są ponadczasowe i pasują niemal każdej kobiecie. Wśród nich wyróżniają się uniwersalny sweter, modny płaszcz oraz stylowa kurtka narciarska.