Listopad w Piławie Górnej: Przegląd prasy z października 2023 w Piławie Górnej, najważniejsze informacje miesiąca

Używany hatchback może być najlepszym, wszechstronnym środkiem transportu, jaki można kupić, ponieważ został tak zaprojektowany, aby był wszechstronny. Z danych AAA AUTO wynika, że we wrześniu na wtórnym rynku najwięcej ofert sprzedaży dotyczyło hatchbacków, których było niemal 50 000, a ich mediana ceny w ciągu roku wzrosła tylko o 1 000 zł, czyli najmniej ze wszystkich rodzajów nadwozi.

Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.

Zakurzone, zapomniane barwne wazony, szklane pojemniki, patery i cukiernice z PRL-u po długim wygnaniu na strychy do rupieciarni wracają razem z kryształami. Artefakty epoki PRL-u tryumfują na serwisach aukcyjnych, a ich ceny zwyżkują. Te rarytasy poszukiwane przez kolekcjonerów, sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie.

Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest?