Przegląd prasy z czerwca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Piławie Górnej?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Piławy Górnej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Festiwal Pasibrzucha na wrocławskich Partynicach. Zobaczcie zdjęcia z wczorajszego dnia i co czeka na Was jeszcze dziś.”?

Przegląd czerwca 2024 w Piławie Górnej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Festiwal Pasibrzucha na wrocławskich Partynicach. Zobaczcie zdjęcia z wczorajszego dnia i co czeka na Was jeszcze dziś. Dziś jest ostatni dzień Festiwalu Pasibrzucha na wrocławskich Partynicach. Impreza, która rozpoczęła się w piątek, 28 czerwca, kończy się w niedzielę, 30 czerwca. Były to dni pełne fantastycznej zabawy! Na odwiedzających czeka jeszcze dziś kino plenerowe, koncerty i mnóstwo jedzenia. Wstęp na imprezę jest darmowy. 📢 Przegląd tygodnia z 30.06.2024 w Piławie Górnej. Najważniejsze wydarzenia od 23.06 do 29.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.06 a 29.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koncert z okazji 35-lecia stosunków dyplomatycznych między Polską a Koreą Południową w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu ”?

📢 Finałowa gala Miss Polonia 2024. Zobacz, jak przebiegał konkurs Na 28 czerwca zaplanowano uroczystą galę Miss Polonia 2024. Która kandydatka sięgnie po koronę? Śledźcie naszą relację na żywo.

Prasówka lipiec Piława Górna: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Piławy Górnej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Już wkrótce rozpocznie się Świat pod Kyczerą, czyli Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny na Dolnym Śląsku. Program festiwalu Od 28 czerwca do 7 lipca potrwa Świat pod Kyczerą, czyli największa międzynarodowa impreza folklorystyczna na Dolnym Śląsku. Imprezy towarzyszące festiwalowi odbędą się w dolnośląskich miastach m.in. Oleśnicy, Legnicy, Polkowicach i Polanicy-Zdroju. Poniżej program festiwalu.

📢 Arboretum w Wojsławicach: Pora na podziwianie pachnących liliowców i pyszne czereśnie! Zdjęcia Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku to miejsce dobre na odpoczynek od letnich upałów. Czerwiec to czas, by podziwiać tam kwitnące liliowce, powojniki, róże oraz tulipanowce. To również pora na skosztowanie pyszności w Sadzie Czereśniowym. Zobaczcie zdjęcia ogromnego ogrodu z tysiącami drzew i innych roślin, a także miejscem na spędzenie wolnego czasu w cieniu. 📢 Bestialska zbrodnia przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu. Sprawca pociął ofiarę, ma zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu. Ciało ofiary wyglądało jak po ataku bestii. Prokurator Tomasz Bujwid zaznacza, że była to wyjątkowo brutalna zbrodnia. Oskarżony o zbrodnię nie pamięta, czy i dlaczego zabił... Wcześniej przygarnął ofiarę do siebie. Z litości dał mężczyźnie dach nad głową...

📢 Pociął mężczyznę mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach. Szokujące wydarzenia w biały dzień. Uwaga drastyczne! AKTUALIZACJA Do szokujących wydarzeń doszło późnym popołudniem w piątek w Boguszowie - Gorcach. Przy ul. Reymonta na chodniku w biały dzień napastnik uzbrojony w narzędzie przypominające miecz samurajski pociął ofiarę! Mężczyzna z niemal odciętą ręką i ranami nogi stracił mnóstwo krwi. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę, nie wie dlaczego zaatakował. Miecz kupił na targu. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 23.06.2024: Piława Górna, 16.06-22.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Piławy Górnej Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.06 a 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Arboretum w Wojsławicach: Pora na podziwianie pachnących liliowców i pyszne czereśnie! Zdjęcia”?

📢 14. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Największe święto miłośników piwa w Polsce na esplanadzie stadionu Tarczyński Arena Największe święto miłośników piwa w Polsce – Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa – powraca! W dniach 21-23 czerwca br. na esplanadzie Stadionu Wrocław odbędzie się 14. edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które od 2010 roku przyciąga tysiące pasjonatów piwa z kraju i zagranicy. Festiwal, uznawany za jeden z największych w Europie, promuje oryginalne i unikatowe piwa z małych i średnich browarów polskich oraz zagranicznych. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać najlepszych producentów piwa oraz zasmakować niezwykłych trunków, które zaskoczą swoją różnorodnością. 📢 Paweł Kaliński nie jest już Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu - został zastepcą wojewódzkiego we Wrocławiu To był błyskawiczny awans - starszy brygadier Paweł Kaliński, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu został zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP na Dolnym Śląsku. W poniedziałek, 17 czerwca w siedzibie PSP w Wałbrzychu odbyła się uroczystość odwołania go i jednocześnie powołania.

📢 Opuszczony klub w Polsce. Upiorny lokal niczym egipski grobowiec przeraża i przyciąga miłośników urbexu Miłośnicy zwiedzania opuszczonych miejsc nie mają w Polsce powodów do narzekania – nasz kraj obfituje w tego typu miejsca. Jeśli lubisz tajemnicze lokalizacje, z pewnością nie przejdziesz obojętnie obok opuszczonego klubu, w którym można poczuć się niczym w grobowcu... Jedna z użytkowniczek TikToka pokazała zdjęcia, na których widać upiorny obiekt. Jeśli masz słabe nerwy, miej się na baczności. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 16.06.2024: Piława Górna, 9.06-15.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Piławy Górnej Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragedia na Dolnym Śląsku. W wycieczkę szkolną uderzył piorun!”?

📢 Marzena Kipiel-Sztuka została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Aktorkę żegnały tłumy Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbył się w czwartek (13 czerwca 2024) na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Aktorka była żegnana przez tłumy. W jej ostatnią drogę udali się, obok mieszkańców, jej bliscy, przyjaciele i koledzy z teatru, czy telewizji. Legniczanka zmarła w wieku 58 lat. 📢 Zalew Radkowski szykuje się do oficjalnego otwarcia. Ale już można się kąpać w zalewie w Radkowie i korzystać z wodnego toru zabaw Ninja! Zalew Radkowski szykuje się do oficjalnego otwarcia 22 czerwca br. Ale miłośnicy kąpieli wodnych i słonecznych już mogą korzystać z wodnego parku zabaw Ninja Water Park i chłodzić się w wodzie. Działa też restauracje i pole dla kamperów. Już w najbliższy weekend uruchomione zostaną także ślizgawki. Po ubiegłorocznym remoncie zalew w Radkowie to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków nad wodą!

📢 Przegląd prasy z tygodnia 9.06.2024. Co działo się w Piławie Górnej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Złodzieje napadli na bank we Wrocławiu. Wysadzili bankomat i ukradli gotówkę. Mamy ZDJĘCIA I FILM”? 📢 Gęsta i aromatyczna zupa czereśniowa. Dodaj jeden składnik, a będzie pyszna jak deser. Sprawdź przepis na najlepszą zupę owocową babci Gęsta i aromatyczna zupa czereśniowa to pyszne wspomnienie dzieciństwa. Można ją jeść na ciepło lub na zimno, jak chłodnik owocowy. Dodaj do niej szczyptę cynamonu, żeby podkręcić smak czereśni. Sprawdź również, jak zrobić proste kluseczki do zupy owocowej. Taki posiłek z pewnością zasmakuje całej rodzinie.

📢 Straż Miejska w Wałbrzychu otoczyła watahę dzików i pilnuje, by nikt się nie zbliżał. Koło placu zabaw śpi locha z małymi Straż Miejska w Wałbrzychu ogrodziła teren wokół placu zabaw na Podzamczu w Wałbrzychu. Pod rozłożystym krzakiem śpi tam locha z małymi... Potomstwo jest różnej wielkości, niektóre sztuki całkiem spore. Strażnicy od kilku godzin pilnują, by nikt nie zbliżył się do zwierząt i aby one nie zrobiły nikomu krzywdy. Jak będzie trzeba, będą stać tam całą noc. 📢 Przegląd tygodnia z 2.06.2024 w Piławie Górnej. Najważniejsze wydarzenia od 26.05 do 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piławy Górnej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z maja 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco”?

📢 Prasówka z maja 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Piławy Górnej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Procesja Bożego Ciała. Dlaczego są cztery ołtarze podczas uroczystości? Wyjaśniamy, co oznaczają”?

