Przegląd tygodnia z 30.06.2024 w Piławie Górnej. Najważniejsze wydarzenia od 23.06 do 29.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Mija tydzień od dramatu, który rozegrał się w Boguszowie - Gorcach. Dokładnie w piątek, po godz. 18.00 Mateusz został zaatakowany i pocięty mieczem samurajskim. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na budynku. Ofiara bandyckiego ataku cudem przeżyła. Mężczyzna miał odciętą dłoń i dwie głębokie rany nóg. Stracił mnóstwo krwi. Dziś dochodzi do siebie, a jego bliscy proszą o pomoc w rehabilitacji.

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na wyjątkowy koncert upamiętniający 35-lecie stosunków dyplomatycznych między Polską a Koreą Południową. NFM Filharmonia Wrocławska wystąpi wspólnie z Seongnam Philharmonic Orchestra, założoną w 2003 roku.

Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach zaprasza na wyjątkową wystawę makiety kolejowej w skali H0 (1:87). Podczas wystawy będzie można podziwiać jedną z największych makiet modułowych w Europie, stworzoną przez sekcję modelarską Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Makieta osiąga imponującą długość 127 metrów i prezentuje realistycznie odwzorowany krajobraz oraz tabor kolejowy z drugiej połowy XX wieku.

W sobotni poranek, 22 czerwca wałbrzyska policja została wezwana na skwer u zbiegu ul. Andersa i Wysockiego, gdzie ktoś porzucił trumnę. Wykluczono podejrzenie zbeszczeszczania zwłok jako, że trumna była nowa. Podejrzewano kradzież. Co wykazały poszukiwania policji? Będziecie zaskoczeni.

Od 28 czerwca do 7 lipca potrwa Świat pod Kyczerą, czyli największa międzynarodowa impreza folklorystyczna na Dolnym Śląsku. Imprezy towarzyszące festiwalowi odbędą się w dolnośląskich miastach m.in. Oleśnicy, Legnicy, Polkowicach i Polanicy-Zdroju. Poniżej program festiwalu.

27 zespołów studenckich z 12 krajów przyjedzie we wrześniu do Krakowa by wziąć udział w finale najbardziej prestiżowych zawodów robotów marsjańskich na świecie, European Rover Challenge. Zbudowane przez uczestników łaziki zmierzą się w 5 konkurencjach na 900 m2 symulowanej marsjańskiej powierzchni, stworzonej na wzór Valles Marineris – jednego z największych kanionów w Układzie Słonecznym.